После атаки украинского БПЛА ранена пятилетняя девочка

Украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области. В результате взрыва пострадала пятилетняя девочка. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По данным оперативных служб, родственники своими силами доставили ребенка в ближайшую больницу – это Севская центральная районная больница в Брянской области.

У девочки диагностированы осколочные ранения спины и ноги, угрозы жизни нет. Состояние пострадавшей держат на постоянном контроле брянские и курские врачи. Родители ребенка, которые тоже были в машине, не пострадали.

Курск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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