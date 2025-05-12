Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске

Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила в понедельник о своем роспуске и завершении более чем четырех десятилетий вооруженной борьбы против турецкого государства, сообщило прокурдское информационное агентство ANF.

«12-й съезд РПК принял решение о роспуске организационной структуры РПК и прекращении использования методов вооруженной борьбы», – говорится в заявлении.

Таким образом, съезд постановил распустить организационную структуру РПК и прекратить вооруженную борьбу с Турцией, которая длилась с 1984 года.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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