Китайцев в Японии поймали с чемоданами, набитыми раками-отшельниками

В среду в Японии были арестованы трое китайцев – персоналу отеля, в котором они остановились, показались очень подозрительными их чемоданы. Они издавали странные звуки.

По словам представителя местной полиции, гости «попросили отель присмотреть за их чемоданами, и чемоданы издавали шум». Когда двое из троих гостей вернулись в отель, полиция попросила их показать содержимое багажа. Внутри трех чемоданов находилось около 95 килограммов раков-отшельников со спиральным панцирем.

Расследование привело полицию к третьему мужчине, который, по их словам, держал 65 килограммов ракообразных в еще одной партии из трех чемоданов. По словам представителя полиции, в общей сложности у китайцев были «тысячи» образцов. Местные СМИ сообщают, что стоимость каждого рака-отшельника может достигать 20 000 иен (около 122 евро).

Считается, что эти охраняемые раки-отшельники относятся к группе видов, охраняемых ввиду их культурной и научной ценности. Полиция заявила, что продолжает расследование, чтобы выяснить, намеревались ли трое мужчин продать раков, держать в качестве домашних животных или просто съесть.

Токио, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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