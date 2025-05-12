В Дагестане погиб полуторагодовалый ребенок после падения из окна

В Махачкале маленький ребенок выпал из окна пятого этажа. Малыш погиб. Следственный комитет проводит проверку.

«По предварительным данным, 12 мая из квартиры на пятом этаже жилого дома по проспекту Петра в Махачкале выпал полуторагодовалый ребенок, который скончался от полученных повреждений по прибытии в медучреждение», – говорится в заявлении регионального управления ведомства.

Следственным отделом СК России по Республике Дагестан организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

«На место происшествия выехали следователи СУ СК России по Республике Дагестан. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – добавили в управлении.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube