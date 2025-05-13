В ЛНР обнаружили схрон с 70 килограммами взрывчатки

В Луганской Народной Республике (ЛНР) сотрудники Росгвардии обнаружили тайник с взрывоопасными предметами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники Росгвардии в ходе отработки информации, поступившей от представителей ФСБ России и собственной безопасности ведомства, обнаружили тайник с взрывоопасными предметами в лесополосе вблизи одного из населенных пунктов Луганской Народной Республики», – говорится в сообщении.

После воздушной разведки местности правоохранители направились к тайнику со служебной собакой. Пес и указал на схрон. Взрывотехники извлекли из тайника секцию детонирующего кабеля для машины дистанционного разминирования массой более 70 кг.

Опасные предметы вывезли на специализированный полигон для ликвидации.

Луганск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube