В ЛНР обнаружили схрон с 70 килограммами взрывчатки

В Луганской Народной Республике (ЛНР) сотрудники Росгвардии обнаружили тайник с взрывоопасными предметами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сотрудники Росгвардии в ходе отработки информации, поступившей от представителей ФСБ России и собственной безопасности ведомства, обнаружили тайник с взрывоопасными предметами в лесополосе вблизи одного из населенных пунктов Луганской Народной Республики», – говорится в сообщении.
После воздушной разведки местности правоохранители направились к тайнику со служебной собакой. Пес и указал на схрон. Взрывотехники извлекли из тайника секцию детонирующего кабеля для машины дистанционного разминирования массой более 70 кг.
Опасные предметы вывезли на специализированный полигон для ликвидации.
Луганск, Зоя Осколкова
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