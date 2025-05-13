Депардье приговорили к 18 месяцам условно за сексуальное насилие

13 мая суд приговорил французского актера Жерара Депардье к 18 месяцам лишения свободы условно за сексуальное насилие над двумя женщинами во время съемок фильма в 2021 году. С обвинением выступили художник-декоратор и помощник режиссера на съемочной площадке фильма Жана Беккера «Зеленые облака», судебное разбирательство шло два месяца и широко освещалось в прессе. В ходе него Депардье заявил, что никакого сексуального насилия он не совершал. «Мне не нравится хватить женщин за грудь и попу, я не любитель метро», – отмечал актер.

На приговоре Депардье отсутствовал – 76-летний актер неделю назад вернулся на съемочную площадку: его давняя подруга Фанни Ардан пригласила его на съемки ее шестого полнометражного фильма на Азорские острова.

Обвинение также потребовало принудительного лечения актера у психолога, двухлетнего лишения прав и включения в реестр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. Последнее прошение суд удовлетворил. О лечении у психолога пока информации нет.

В своем вердикте суд опирался на возраст актера и его здоровье, отмечают французские СМИ.

Париж, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube