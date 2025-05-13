Китай отрицает свою роль в фентаниловом кризисе в США

Пекин призывает Соединенные Штаты «прекратить клеветать и обвинять Китай» в кризисе, связанном с фентанилом – синтетическим наркотиком, который является социальным бедствием в Америке. В США утверждают, что химические компоненты наркотика производятся китайской компанией Dragon.

Представитель МИД Линь Цзянь назвал 20-процентные пошлины США на китайские товары, которые, по словам представителей США, все еще действуют именно из-за фентанила, «необоснованными», поскольку на них не распространяется торговое перемирие, достигнутое сторонами в Женеве.

«Китай неоднократно заявлял, что фентанил – это проблема США, игнорируя приверженность Китая борьбе с незаконным оборотом наркотиков», – отметил представитель МИД Китая.

Пекин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube