В Сибири врачи записывались на прием друг к другу, чтобы не работать

В Красноярском крае проверка выявила факты фиктивной записи на прием ко врачу. Такой способ позволил докторам не работать в период между майскими праздниками.

Сотрудники Минусинской межрайонной больницы, их родственники и знакомые записывались на прием, хотя не нуждались в медицинской помощи. Например, работница регистратуры записалась 37 раз в рабочие дни 5, 6 и 7 мая.

Факт нарушений выявила ведомственная проверка. Теперь КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» проверят прокуратура.

«В ходе проверки прокурор даст оценку действиям персонала и руководства медицинского учреждения, соблюдению прав жителей на доступность оказания медицинской помощи», – сообщили в надзорном ведомстве. Кроме того, прокуратура контролирует проведение служебной проверки региональным министерством здравоохранения.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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