Жительницу Нальчика заподозрили в финансировании экстремистов

В Нальчике задержали 26-летнюю женщину, которая несколько раз переводила деньги экстремистской организации. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Отмечается, что женщина является уроженкой ближневосточного государства. «Как установили полицейские, гражданка 16 раз перевела денежные средства в адрес некоммерческой организации, заведомо зная, что ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена судом и признана экстремистской», – говорится в сообщении.

Подозреваемую задержали сотрудники полиции совместно с бойцами ОМОН регионального управления Росгвардии.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»). Фигурантке избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Нальчик, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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