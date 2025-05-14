Гимназию в Чувашии проверят после массового отравления учеников

В образовательном учреждении в Чувашии проводится проверка после массового обращения к врачам учащихся с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом сообщает прокуратура региона.

Вспышка заболевания произошла в гимназии №8 города Шумерля. Девять школьников обратились к медикам, одного ребенка госпитализировали в инфекционное отделение Республиканской детской больницы, остальные проходят лечение амбулаторно, сообщал минздрав республики.

В прокуратуре уточнили, что госпитализация потребовалась нескольким заболевшим. По предварительной информации, обратившиеся в лечебные учреждения школьники обучались в разных классах.

«В ходе организованных прокуратурой проверочных мероприятий будут установлены точная причина обращения детей в медицинские учреждения и имеется ли связь заболевания детей с посещением ими образовательного учреждения. Также будет дана оценка санитарно-эпидемиологическому состоянию школы, в том числе организации приема пищи», – говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве уточнили, что в проведении проверки участвуют специалисты Роспотребнадзора и минобразования республики.

Чебоксары, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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