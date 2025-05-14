В Дагестане камнепад перекрыл дорогу к 53 поселкам

В Дагестане произошел обвал скалы. В результате десятки поселений были отрезаны от дорожного сообщения. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Обвал произошел у села Куллаб в Чародинском районе Дагестана. Скальная порода упала на автодорогу республиканского значения Гуниб – Цуриб.
«Без дорожного сообщения остались 53 населенных пункта Чародинского района с населением 14052 человека», – говорится в сообщении.
На расчистку обвала направили бригаду дорожно-эксплуатационного предприятия в составе двух человек и одной единицы техники.
Махачкала, Зоя Осколкова
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