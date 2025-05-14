Школьница погибла от удара копьем на тренировке в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии школьница погибла от удара копьем в голову во время тренировки. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в начале мая. В спортивной школе дети остались без контроля преподавателя, проводившего занятие. Один из подростков метнул копье, которое попало в голову 13-летней девочке.

Пострадавшую госпитализировали, но через несколько дней она скончалась от полученных травм.

Следователи возбудили уголовное дело. «Следствием изучены все обстоятельства произошедшего, допрошены очевидцы, сотрудники спортивной школы и профильного министерства, изъята документация, регламентирующая порядок проведения полевых учебных занятий и обеспечению техники безопасности, также проводятся иные мероприятия по сбору доказательств. Действиям ответственных лиц будет дана надлежащая правовая оценка», – добавили в СКР.

Нальчик, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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