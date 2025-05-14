Главу управления миграции в Ростовской области задержали за организацию незаконной миграции

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области Александра Мельникова и начальника одного из отделов. Их подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ), сообщает региональное управление СКР. Оба правоохранителя задержаны.

По версии следствия, фигуранты дали незаконные указания подчиненным не аннулировать ранее выданные 18 иностранцам разрешения на работу. При этом задержанные достоверно знали об отсутствии у мигрантов сертификатов о владении русским языком, знания истории и законодательства РФ на требуемом уровне. «В результате были созданы условия для незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации», – отметили в СК РФ.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.

По данным источников ТАСС в правоохранительных органах, по месту жительства фигурантов прошли обыски.

В пресс-службе ростовской полиции сообщили, что оба подозреваемых отстранены от выполнения служебных обязанностей. Там также отметили, что при подтверждении вины они будут уволены из правоохранительных органов по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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