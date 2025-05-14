Фигурантку дела о покушении на главу Крыма приговорили к 10 годам колонии

Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы Оксану Шевченко, которая является фигуранткой уголовного дела о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.

«Суд постановил Шевченко признать виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет», – цитирует приговор ТАСС.

В феврале 2025 года уголовные дела в отношении Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко о подготовке покушения на Аксенова поступили в Южный окружной военный суд.

Ростов-на-Дону, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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