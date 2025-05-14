российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 14 мая 2025, 19:02 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Фигурантку дела о покушении на главу Крыма приговорили к 10 годам колонии

Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы Оксану Шевченко, которая является фигуранткой уголовного дела о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.

«Суд постановил Шевченко признать виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет», – цитирует приговор ТАСС.

В феврале 2025 года уголовные дела в отношении Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко о подготовке покушения на Аксенова поступили в Южный окружной военный суд.

Ростов-на-Дону, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Крым, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,