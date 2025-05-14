Массовое отравление гимназистов в Чувашии: за медпомощью обратились более 30 детей

В Шумерле более 30 гимназистов обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции, трое из них доставлены в больницу. Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения Чувашии.
«Зафиксировано обращение за медицинской помощью 32 человек с признаками острой кишечной инфекции. Среди обратившихся 29 человек, включая одного взрослого, проходят амбулаторное лечение, трое детей доставлены в инфекционное отделение Республиканской детской клинической больницы», – уточнили в ведомстве.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание).
Чебоксары, Елена Володина
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