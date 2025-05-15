В Северной Осетии произошла стрельба на автомойке, есть погибший

В Северной Осетии неизвестный открыл стрельбу на автомойке. По предварительным данным, три человека были ранены, один из них скончался. Правоохранительные органы проводят операцию по поимке нападавшего.

Перестрелка произошла в городе Ардон. «Неустановленное лицо произвело выстрелы из имевшегося при себе огнестрельного автоматического оружия калибра 7,62 мм в трех молодых людей 1990, 1991 и 2000 годов рождения, – сообщили в региональном управлении МВД. – Злоумышленник скрылся с места преступления до прибытия правоохранительных органов».

Трое пострадавших госпитализированы, один из них скончался от огнестрельных ранений, еще один находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«В настоящее время сотрудниками полиции реализуется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого, – добавили в ГУ МВД. – Введен план «Перехват», усилены проверки на автомобильных трассах и в местах вероятного появления преступника».

Владикавказ, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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