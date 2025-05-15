В Астраханской области при пожаре на птицефабрике погибли 166 тысяч кур

В Астраханской области произошел пожар на птицефабрике. В результате сгорели 166 тысяч кур. Среди людей пострадавших нет, сообщили в МЧС России.

Пожар вспыхнул на предприятии в Ахтубинском районе. Огнем было объято около двух тысяч квадратных метров.

«Из здания самостоятельно эвакуировались 17 человек. Пострадавших нет. Предварительно, погибли около 166 тыс. кур», – говорится в сообщении МЧС РФ.

На место прибыли 25 пожарных на восьми спецавтомобилях. К данному моменту открытое горение ликвидировано, проводится проливка конструкций.

Астрахань, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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