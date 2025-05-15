В Забайкалье глава фирмы похитил имущество на 22 млн рублей при выполнении гособоронзаказа

В Забайкалье возбудили уголовное дело по факту хищения имущества при исполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР.

«Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «ЗабайкалАЗСсервис» Евгения Валеева, совершившего хищение имущества при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 160 УК РФ)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, компания заключила договор на оказание услуг по хранению имущества. Валеев должен был контролировать исполнение контракта, но вместо этого с августа по октябрь 2024 года он похитил государственное имущество на сумму свыше 22 млн рублей.

Отмечается, что правоохранители наложили арест на имущество Валеева на сумму более 9 млн рублей.

Чита, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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