Ночью над Черным морем сбили шесть украинских БПЛА

Шесть БПЛА уничтожены над Черным морем сегодня ночью. Об этом сообщил рано утром в пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, громкие звуки, которые были слышны в городе – это работа российских военных.
«По предварительной информации, уничтожено шесть БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега», – сообщает Развожаев в своих соцсетях.
Кроме того, Развожаев в очередной раз призвал граждан не снимать и не выкладывать в паблики работу ПВО.
Севастополь, Елена Васильева
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