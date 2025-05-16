Ночью над Черным морем сбили шесть украинских БПЛА

Шесть БПЛА уничтожены над Черным морем сегодня ночью. Об этом сообщил рано утром в пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, громкие звуки, которые были слышны в городе – это работа российских военных.

«По предварительной информации, уничтожено шесть БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега», – сообщает Развожаев в своих соцсетях.

Кроме того, Развожаев в очередной раз призвал граждан не снимать и не выкладывать в паблики работу ПВО.

Севастополь, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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