В ЛНР задержали украинца за шпионаж в пользу Киева

Сотрудники ФСБ задержали в Луганской народной республике гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Мужчина передавал украинским спецслужбам данные о расположении российских войск. Об этом сообщили в УФСБ по республике.

По данным ведомства, задержанный житель города Рубежное в целях содействия спецслужбам Украины собирал и передавал им данные о подразделений ВС России на территории ЛНР. Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж).

По словам самого задержанного, он действовал под давлением жены, которая выехала на подконтрольную Киеву территорию. Женщина шантажировала его возможностью лишения общения с детьми, утверждает фигурант.

Луганск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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