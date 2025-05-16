В Башкирии возбудили уголовное дело после взрыва на парафиновой фабрике

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва и пожара на парафиновой фабрике «Свеча» в Башкирии. Предположительно, причиной ЧП стала разгерметизация печного оборудования.
Взрыв прогремел на предприятии в Салавате. Произошло частичное обрушение здания, начался пожар. По предварительным данным, пострадали четыре человека, один находится под завалами.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»), сообщили в региональном управлении СКР.
К данному момент пожар на предприятии удалось потушить, идет пролив конструкций и поиски человека, который может быть под завалами. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.
Уфа, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»