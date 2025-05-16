В Кузбассе семь шахт обесточены из-за аварии – идет эвакуация горняков

В Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области энергоавария оставила без электричества семь угольных шахт. В связи с этим из шахт эвакуируют горняков.

Отключение от электроэнергии семи шахт произошло в результате аварии на высоковольтной линии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. По последним данным, из шести шахт выведены на поверхность все люди, на шахте имени Кирова продолжается эвакуация 280 горняков.

Ранее сообщалось об эвакуации из трех шахт в Кемеровской области из-за аварии на подстанции.

По информации компании «Россети Сибирь», энергетики восстанавливают электроснабжение отключенных потребителей по резервной схеме. В работах задействованы шесть бригад специалистов и семь единиц техники. В компании отметили, что действием защиты отключилась воздушная линия 110 кВ. Причины технологического нарушения уточняются.

Кемерово, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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