В Башкирии после взрыва на фабрике обнаружено тело погибшего

В Салавате под завалами после взрыва на фабрике спасателями обнаружен погибший 46-летний мужчина. Об этом говорится в сообщении республиканского главка МЧС.

В то же время в ведомстве уточнили, что объявлена полная ликвидация последствий ЧП.

Напомним, взрыв прогремел на парафиновой фабрике «Свеча» предприятии в Салавате. Произошло частичное обрушение здания, начался пожар. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»), сообщили в республиканском управлении СКР.

Салават, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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