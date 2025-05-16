В Башкирии после взрыва на фабрике обнаружено тело погибшего

В Салавате под завалами после взрыва на фабрике спасателями обнаружен погибший 46-летний мужчина. Об этом говорится в сообщении республиканского главка МЧС.
В то же время в ведомстве уточнили, что объявлена полная ликвидация последствий ЧП.
Напомним, взрыв прогремел на парафиновой фабрике «Свеча» предприятии в Салавате. Произошло частичное обрушение здания, начался пожар. По предварительным данным, пострадали четыре человека.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»), сообщили в республиканском управлении СКР.
Салават, Елена Володина
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