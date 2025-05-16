Роспотребнадзор предупредил о фейковой рассылке писем от имени главы ведомства

Роспотребнадзор выступил с предупреждением о рассылке от имени главы ведомства Анны Поповой ложных сообщений об угрозе распространения острых кишечных инфекций в РФ.
«На адреса электронной почты рассылается фальсифицированное письмо «О мерах по профилактике острых кишечных инфекций», якобы подписанное руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. <...> Эта информация является полностью недостоверной», – подчеркивается в сообщении Роспотребнадзора.
Ведомство призывает россиян быть бдительными и обращаться только к официальным источникам для получения достоверной информации.
Москва, Елена Володина
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