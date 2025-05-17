Над Белгородской областью за сутки сбито и подавлено более 100 беспилотников

над Белгородской областью за сутки было сбито и подавлено более 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. «В Белгородском районе по поселку Октябрьский, селам Веселая Лопань и Устинка совершены атаки трех беспилотников, два из которых сбиты системой ПВО. В селе Устинка от удара дрона загорелась сухая трава – силами жителей и ДПД возгорание ликвидировано», – отметил Гладков.

Борисовский район был атакован тремя беспилотниками, один из которых был сбит. В поселке Борисовка дрон атаковал автомобиль на стоянке коммерческого объекта – мужчина получил баротравму. Также были повреждены два легковых автомобиля и коммерческий объект. Ночью в селе Березовка в результате сброса взрывного устройства с БПЛА поврежден забор частного дома.

Валуйский муниципальный округ подвергся атакам 42 беспилотников, 11 из которых были подавлены и сбиты. Повреждения получили несколько автомобилей, гараж, частный дом, здание промышленного предприятия, оборудование на двух предприятиях и линия электропередачи, а также газовая труба и два инфраструктурных объекта связи.

Волоконовский район был атакован двумя беспилотниками, над Красногвардейским районом сбит БПЛА, последствий нет. По Грайворонскому муниципальному округу было выпущено семь боеприпасов и совершены атаки двух беспилотников. Ночью над округом сбита воздушная цель – от падения обломков повреждена кровля надворной постройки. По Краснояружскому району выпущено 20 боеприпасов в ходе семи обстрелов и нанесены удары 12 беспилотников, один из которых сбит, информация о последствиях уточняется.

Шебекинский муниципальный округ был атакован 45 беспилотниками, 34 из которых были подавлены и сбиты. Украинский БПЛА атаковал велосипедиста, который от полученных ранений умер на месте. Также были повреждены частные дома, надворная постройка, складское помещение предприятия, навес на территории коммерческой организации, несколько легковых и грузовых автомобилей, инфраструктурный объект связи, а также линия электропередачи.

Белгород, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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