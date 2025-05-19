В Калмыкии в ДТП погибли 7 человек, 11 ранены

В Калмыкии в Юстинском районе микроавтобус столкнулся с грузовиком. Жертвами ДТП стали 7 человек, еще 11 получили травмы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

«Сегодня в 02:30 поступило сообщение о том, что на территории Юстинского района (на 1 211-м км ФАД Р-22 Москва – Тамбов – Волгоград – Астрахань) в районе поселка Цаган Аман произошло лобовое столкновение пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля. К сожалению, в результате ДТП 7 человек погибли, 11 травмированы (доставлены в ЦРБ Юстинского района)", – говорится в сообщении.

Причины ДТП устанавливаются, на месте работают оперативные службы.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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