Самолет с пассажирами 10 минут летел без управления: первый пилот ушел в туалет, а второй потерял сознание

Испанское управление по расследованию авиационных происшествий продолжает изучать авиаинцидент, в ходе которого в прошлом году рейс авиакомпании Lufthansa с 205 пассажирами на борту в течение 10 минут оставался без управления. Капитан ненадолго покинул кабину, чтобы воспользоваться туалетом, когда второй пилот потерял сознание во время полета из Франкфурта в Севилью (Испания) 17 февраля 2024 года, говорится в отчете агентства CIAIAC.

В тот момент на борту Airbus A321 находилось 199 пассажиров и шесть членов экипажа.

Самолет продолжал лететь стабильно благодаря автопилоту, однако второй пилот непреднамеренно управлял органами управления, говорится в отчете. Он добавил, что в это время на речевом самописце были записаны звуки, соответствующие «внезапной и серьезной потере дееспособности» второго пилота. Авиадиспетчер пытался связаться со вторым пилотом до трех раз, но ответа не последовало.

В отчете говорится, что капитан вернулся из туалета и попытался открыть дверь кабины пилотов с помощью обычного кода открытия, который вызывает звонок в кабину. Капитан предпринял пять попыток, а член экипажа также сделал вызов по внутренней связи в кабину пилотов. Не получив ответа, капитан использовал аварийный код, чтобы получить доступ, и взял под контроль самолет.

Второй пилот получил первую помощь от экипажа и врача, который летел как пассажир, говорится в сообщении. Второй пилот пришел в сознание и позже сказал, что помнит, как его лечили экипаж и врач.

Капитан принял решение перенаправить рейс в аэропорт Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса, где он приземлился примерно через 20 минут. По прибытии в Мадрид второй пилот был доставлен в больницу, где он оставался в течение нескольких часов.

В отчете говорится, что расследование показало, что потеря дееспособности вторым пилотом была симптомом ранее существовавшего неврологического заболевания, о котором он не знал, и которое не было выявлено во время его авиационного медицинского обследования.

Действие медицинского свидетельства второго пилота с тех пор приостановлено, добавили в компании.

Испанские власти охарактеризовали инцидент как «чрезвычайное обстоятельство» и заявили, что капитаны прошли подготовку на случай, если другой пилот станет недееспособным.

Случаи потери дееспособности во время полета, включая внезапную смерть пилотов, случаются, хотя и редко, заявил CIAIAC со ссылкой на различные сообщения.

Управление заявило, что в базе данных отчетов о происшествиях на транспорте, которую ведет Европейская комиссия, за период 2019-2024 годов было выявлено 287 случаев потери пилотами дееспособности во время полета.

В отчете за 2004 год Федеральное управление гражданской авиации США выявило 39 случаев потери трудоспособности во время полета среди пилотов американских авиакомпаний за шестилетний период с 1993 по 1998 год.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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