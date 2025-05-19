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Понедельник, 19 мая 2025, 10:46 мск

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В Орловской области на пожаре погибли двое детей, еще трое смогли спастись

В Орловской области на пожаре в илом доме погибли двое детей. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, трагедия произошла в жилом деревянном доме в деревне Тайное Орловского округа в ночь на 19 мая. До прибытия спасателей из дома самостоятельно выбрались трое детей. Дом уже горел открытым пламенем по всей площади (около 60 квадратных метров), когда прибыли пожарные наряды.

Ликвидацией возгорания занималось 16 сотрудников МЧС России и четыре единицы спецтехники. После тушения огня в доме спасатели обнаружили тела двух детей. На месте трагедии работает психолог МЧС России, Причины трагедии выясняются, возбуждено уголовное дело,

Орел, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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