В Ростовской области объявлен режим ЧС

В Ростовской области вводится режим чрезвычайной ситуации в связи с состоянием посевов после весенних заморозков. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

Губернатор пояснил, что Ростовская область оказалась во власти неблагоприятных погодных условий. Весенние заморозки затронули большинство сельскохозяйственных районов региона, оказав значительное влияние на состояние посевов.

«Подписал распоряжение, в соответствии с которым в Ростовской области с 18 часов 19 мая вводится режим ЧС», – уточнил Слюсарь в телеграм-канале.

Ростов-на-Дону, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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