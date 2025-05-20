В Испании отключились телефоны, и пропал Интернет

Во вторник в Испании прекратилась работа всех основных сетей мобильной связи. СМИ сообщают, что речь идет об операторах Movistar, Orange, Vodafone , Digimobil и O2. Кроме того, не работает стационарная связь, интернет и службы экстренной связи.

Сообщается, что пострадали Мадрид, Андалусия, Галисия, Страна Басков, Арагон, Наварра, Эстремадура и Валенсийское сообщество.

Испанские СМИ отметили, что, судя по всему, пострадали сети глобальногот оператора Telefónica.

Источники в компании сообщили испанской газете El Correo, что утром были проведены «работы по модернизации сети», которые затронули «определенные услуги» по всей стране. После чего связь и пропала.

«Мы провели некоторые обновления сети, которые повлияли на определенные услуги некоторых компаний. Мы работаем над решением проблемы», – сказал представитель.

Напомним, что в конце прошлого месяца в Испании произошло отключение электроэнергии, что привело к серьезным сбоям в работе предприятий, общественного транспорта и связи по всей стране.

Сотни рейсов были задержаны, поезда остановлены, автозаправочные станции закрыты, а светофоры отключены. Не работала и связь. Возобновить электроснабжение удалось через сутки.

Мадрид, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube