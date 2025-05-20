Подросток с ножом пришел в финскую школу, чтобы зарезать девочек

ЧП в Финляндии: 16-летний подросток пришел в школу с ножом и ранил трех человек. Как сообщила полиция во вторник, преступник был задержан.

На данный момент известно следующее: полиция города Пирккала получила сообщение о насилии в школе Вяхяярви в 10:42 по местному времени и направила вооруженных сотрудников для урегулирования инцидента. Сообщается, что это было ножевое нападение, произошедшее во время школьной перемены.

Местная газета Iltalehti сообщила, что предполагаемый преступник, 16-летний подросток, который планировал нападение в течение шести месяцев, отправил в их офис манифест, в котором он заявил, что намерен зарезать девочек в школе, прежде чем сдаться полиции.

На видеозаписи, снятой, по-видимому, изнутри школы, видно, как по меньшей мере пять полицейских машин и фургонов спешат к школе, в которой обучается около 1500 учеников.

Полицейские все еще находятся в школе и продолжают расследование. Сообщается, что они работают над тем, чтобы вывести учеников с территории школы.

Местные СМИ сообщили, что к школе спешило подразделение быстрого реагирования.

Чиновники заявили, что пострадавшие не получили травм, опасных для жизни.

Мать ребенка, посещающего эту школу, рассказала местным СМИ, что руководство школы объявило «красный уровень тревоги» и приказало ученикам вернуться в классы.

Судя по всему, у них также отобрали или запретили пользоваться телефонами, поскольку общение с детьми было невозможно.

«Мы совершенно ничего не знаем. Я предполагаю, что наш ребенок не среди жертв, потому что мы не были объектом нападения. Это ужасно», – сказала мать Aamulehti.

Местная полиция намерена опубликовать более подробную информацию об инциденте в 17:00 по местному времени в Центральном полицейском участке Тампере.

Хельсинки, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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