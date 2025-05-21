В аэропортах Ярославля, Костромы и Калуги введены ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Ярославля и Костромы. Об этом сообщает Росавиация.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены также на работу аэропортов Ярославль (Туношна; код ИКАО: UUDL) и Кострома (Сокеркино; UUBA). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», – говорится в сообщении в тг-канале.

Кроме того, этой ночью были введены ограничения на работу аэропорта Грабцево в Калуге. Они еще не сняты.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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