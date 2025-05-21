На Украине действует более 200 мошеннических кол-центров

Свыше 200 мошеннических кол-центров, через которые совершаются дистанционные хищения, находятся на Украине. Об этом рассказал заместитель начальника отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации, УБК МВД РФ Денис Костин.

По его словам, большинство дистанционных преступлений совершается с территории Украины.

«Там сейчас уже находятся более 200 кол-центов, большинство в Днепре», – сообщает Костин (цитата по ТАСС).

Если раньше, когда мошенник звонил, можно было посмеяться, задать ему вопрос «Чей Крым?", а звонящий отвечал матом и отключался, то сейчас делать это им запрещено, отметил Костин.

Он добавил, что для мошенников это бизнес, зарабатывание денег. Если кто-то из сотрудников кол-центра делает что-то не по схеме, то предусмотрены штрафы.

Представитель МВД уточнил, что в мошеннических кол-центрах есть четкое распределение ролей. Кроме того, там задействованы профессионалы.

«Мы несколько раз устанавливали, что работают в этих кол-центрах бывшие работники силовых структур, которые обладают компетенцией, словарным запасом и могут ввести человека в заблуждение», – подчеркнул Костин.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины курирует это направление работы. При этом куратора из СБУ знают только руководитель и менеджер зала. Периодически в офис мошенников приходит полиграфолог, чтобы проверить работников.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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