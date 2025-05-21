В Калужской области поймали шпиона Киева, собиравшего данные про ПВО

ФСБ в Калужской области задержала агента СБУ Украины, собиравшего данные по российской ПВО.
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, задержанный является гражданином России 1987 года рождения. По данным следствия, с сентября 2023 года задержанный поддерживал через Telegram контакты с представителем спецслужб Украины. По заданию Киева мужчина выяснял места нахождения систем противовоздушной обороны в Калужской области. В его телефоне обнаружена переписка с куратором и боевиками запрещенных на территории России террористических организаций, в ходе которой обсуждались планы по проведению диверсий на территории России.
В частности, подозреваемый по заданию украинских спецслужб купил пауэрбанки, сухие пайки и энергетические напитки. Все эти вещи планировалось заложить в схрон для украинских диверсионных групп.
Также мужчина изучал материалы по управлению ударными беспилотниками.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, он заключен под стражу. Мужчина полностью признал свою вину и активно сотрудничает со следствием.
Калуга, Елена Васильева
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