Министр сельского хозяйства Японии ушел в отставку после неудачной шутки о рисе

Министр сельского хозяйства Японии Таку Это был вынужден уйти в отставку после того, как сделал «неуместные» комментарии о ценах на рис, которые в Японии за последний год выросли вдвое, что отразилось на бюджетах домохозяйств в и без того сложной ситуации стремительного роста инфляции.

Это решение стало ударом по премьер-министру Сигэру Исибе, популярность которого находится на рекордно низком уровне в преддверии выборов в Сенат в июле, пишут японские СМИ.

Напомним, что в минувшую среду во время мероприятия по сбору средств, организованного местным отделением его партии в воскресенье, глава министерства сельского хозяйства Японии с юмором заявил, что «он давно не покупал рис, потому что сторонники подарили ему так много бесплатного риса, что он даже смог начать его продавать».

Это произошло вскоре после того, как министерство сельского хозяйства решило выделить дополнительные чрезвычайные запасы до июля в надежде на снижение цен – стоимость риса в Японии выросла в два раза, что не могло не ударить по кошелькам граждан.

По данным местных СМИ, вакантное место должен занять 44-летний Синдзиро Коидзуми, сын бывшего премьер-министра Дзюнъитиро и бывшего министра охраны окружающей среды, который безуспешно баллотировался от Либерально-демократической партии на президентских выборах в прошлом году.

Токио, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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