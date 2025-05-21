В Липецкой области в целях безопасности отключили мобильный Интернет

В Липецкой области сегодня в целях обеспечения безопасности отключен мобильный Интернет, Об этом в своем тг-канале сообщил глава региона Игорь Артамонов.

«Друзья, сегодня все мы столкнулись с ограничениями в работе Интернета. Решение о временном отключении, принятом военными в целях безопасности. Только за минувшую ночь силы ПВО сбили 127 беспилотников в различных регионах страны. Как только обстановка позволит – доступ к мобильному интернету будет восстановлен.

Важно: стационарный интернет и подключение по Wi-Fi работают в штатном режиме. Пользуйтесь ими для связи и доступа к официальной информации. Просим прислушаться к пониманию. Безопасность – превыше всего», – написал Артамонов.

Липецк, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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