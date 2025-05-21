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Среда, 21 мая 2025, 12:04 мск

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В Татарстане задержали украинского диверсанта

Спецслужбы задержали в Татарстане злоумышленника, который по заданию кураторов с Украины готовил диверсию на промышленном предприятии в Казани. Об этом сообщает региональное управление ФСБ РФ.

Мужчина 2000 года рождения под кураторством неустановленного представителя украинской стороны прошел обучение основам конспирации и научился изготавливать взрывные устройства.

«Одновременно с этим в период с февраля по октябрь 2024 года злоумышленник подготавливал диверсию с использованием беспилотного летательного аппарата на одном из заводов Казани», – сообщили в спецслужбе.

Уголовное дело возбуждено по статьям о приготовлении к совершению диверсии, а также о прохождении обучения в целях осуществления диверсионной деятельности.

Казань, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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