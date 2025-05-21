В Лондоне полиция поймала за поджоги имущества премьера Британии двух украинцев и румына

Полиция Лондона сообщает, что поймала трех человек за поджоги имущества, принадлежащего премьеру страны Киру Стармеру. Объяснить причины происходящего в полиции пока не могут.

Сообщается, что по делу задержаны: гражданин Украины 34-летний Петр Починок, 21-летний украинец Роман Лавринович, и румын, 26-летний Станислав Карпюк. Все трое подозреваются в причастности к пожару, произошедшему в бывшей резиденции Кира Стармера в районе Кентиш-Таун на севере Лондона в ночь с 11 на 12 мая. По данным полиции, в результате пожара поврежден вход в дом.

По данным британских СМИ, лидер лейбористов не жил там с момента переезда на Даунинг-стрит, 10 в июле 2024 года, но по-прежнему владеет домом.

Всего трое мужчин обвиняются в трех поджогах. Помимо поджога в бывшей резиденции Стармера, их подозревают в участии в поджоге автомобиля 8 мая на улице бывшего дома премьер-министра, а также в другом поджоге, произошедшем 11 мая перед въездом в дом в районе Ислингтон, также на севере столицы, в воскресенье. Когда во вторник Станислав Карпиук, гражданин Румынии, родившийся на Украине, предстал перед судом, ему помогал русскоязычный переводчик – английский он не знает, общение с судом было затруднено.

Еще двое своих судов ждут. Мотивы подозреваемых в поджогах для англичан пока остаются загадкой.

Лондон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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