Наводнение на юго-востоке Австралии – за сутки выпала четырехмесячная норма осадков

Четырехмесячная норма осадков выпала за 24 часа в Тари, австралийском городе в 300 км к югу от Сиднея. Юго-восточная Австралия страдает от сильного наводнения с понедельника, 19 мая. Уровень реки Мэннинг, протекающей через город Тари, превысил рекордную отметку с 1929 года, достигнув в среду, 21 мая, отметки в 6,3 метра.

На видео, размещенных в социальных сетях, видны полностью затопленные дороги. Некоторые дороги и мосты также были закрыты из-за повышения уровня воды. По данным властей, некоторые жители были вынуждены укрыться на крышах домов.

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс сообщил, что на место происшествия направлено 1600 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В регионе Хантер во вторник, 20 мая, было проведено 24 спасательных операции. Крис Миннс также объявил о закрытии 68 школ.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям выпустила несколько предупреждений о погодных условиях и рекомендует примерно 16 000 человек оставаться в изоляции как минимум до четверга. В ближайшие 48 часов ожидаются новые сильные дожди, в нескольких местах ожидается выпадение около 200 миллиметров осадков.

Тари, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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