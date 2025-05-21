В Испании застрелен бывший советник Януковича Портнов

В Испании в городе Посуэло-де-Аларкон, расположенном недалеко от Мадрида, сегодня утром был застрелен бывший советник Виктора Януковича, бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Портнов.

Как сообщают испанские СМИ, убийство произошло недалеко от Американской школы, где учились дети жертвы. Преступники, которых было несколько, поджидали Портнова на мотоциклах.

«В жертву выстрелили несколько раз, когда он собирался сесть в машину. Три пули обнаружены в тел, одна – в голове. Преступники скрылись в лесистой местности», – сообщил источник в полиции.

СМИ пишут, что Портнов по подозрению в коррупции находился под санкциями США. Экс-советник Януковича также ранее был внесен в черный список Евросоюза (ЕС) за якобы нецелевое использование госсредств и нарушения прав человека на Украине. Позже его оправдали, однако украинские спецслужбы начали в отношении него расследование на предмет связей с Россией. Погибшему было 52 года.

Мадрид, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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