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Среда, 21 мая 2025, 16:34 мск

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На Кубани во время уборки за гаражами нашли 70 снарядов времен ВОВ

Фото управления Росгвардии по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае обнаружили десятки снарядов времен ВОВ во время уборки территории. Об этом сообщает управлении Росгвардии по региону.

Местные жители проводили уборку за гаражами в районе улицы Шмидта в городе Ейске и нашли 70 боеприпасов. На место вызвали взрывотехников.

«Получившая информацию о находке группа разминирования ОМОН «Пластун» прибыла на место и установила, что это 30 мм снаряды к зенитной установке периода Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении.

Росгвардейцы вывезли арсенал в карьер и уничтожили.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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