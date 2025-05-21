На Кубани во время уборки за гаражами нашли 70 снарядов времен ВОВ

В Краснодарском крае обнаружили десятки снарядов времен ВОВ во время уборки территории. Об этом сообщает управлении Росгвардии по региону.
Местные жители проводили уборку за гаражами в районе улицы Шмидта в городе Ейске и нашли 70 боеприпасов. На место вызвали взрывотехников.
«Получившая информацию о находке группа разминирования ОМОН «Пластун» прибыла на место и установила, что это 30 мм снаряды к зенитной установке периода Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении.
Росгвардейцы вывезли арсенал в карьер и уничтожили.
Краснодар, Зоя Осколкова
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