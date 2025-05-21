Крупный пожар в Архангельской области унес жизни трех человек

В Архангельской области обнаружены тела трех человек в ходе тушения пожара в селе Емецк, где рано утром загорелись три частных жилых дома и хозяйственные постройки.
Как сообщила пресс-служба МЧС по Архангельской области, в настоящее время пожар полностью ликвидирован на площади 800 квадратных метров.
«На месте работали более 40 специалистов и 11 единиц техники. К сожалению, при тушении пожара обнаружены тела трех погибших», – уточнили в ведомстве.
Причина пожара устанавливается.
Москва, Елена Володина
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