Крупный пожар в Архангельской области унес жизни трех человек

В Архангельской области обнаружены тела трех человек в ходе тушения пожара в селе Емецк, где рано утром загорелись три частных жилых дома и хозяйственные постройки.

Как сообщила пресс-служба МЧС по Архангельской области, в настоящее время пожар полностью ликвидирован на площади 800 квадратных метров.

«На месте работали более 40 специалистов и 11 единиц техники. К сожалению, при тушении пожара обнаружены тела трех погибших», – уточнили в ведомстве.

Причина пожара устанавливается.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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