Новый раунд переговоров «Россия – Украина» может пройти в Ватикане

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Ватикане в середине июня. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации издания, на этих переговорах также будет присутствовать американская делегация, в состав которой войдут госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио, а также спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Ранее новый Папа Римский Лев XIV заявил о готовности поспособствовать мирному процессу на Украине, в том числе предоставить территорию Ватикана в качестве площадки для переговоров. Такую инициативу приветствовал президент США Дональд Трамп.

16 мая переговоры между Россией и Украиной прошли в Стамбуле. 19 мая президент России Владимир Путин и Трамп провели длившийся более двух часов телефонный разговор, в ходе которого обсудили в первую очередь пути преодоления конфликта на Украине. После этого Трамп созвонился с рядом европейских лидеров и Владимиром Зеленским, чтобы проинформировать их об итогах своего разговора с Путиным, напоминает ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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