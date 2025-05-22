В Сибири пьяный пенсионер открыл стрельбу из ружья по соседям

В дачном поселке под Новосибирском пенсионер открыл огонь из ружья. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в СНТ «Ивушка-2». Мужчина укрывался в своем садовом домике, угрожал соседям и обещал «пристрелить их всех».
На место прибыли правоохранители и задержали пенсионера. По предварительным данным, пострадавших нет. На полу в доме нашли стреляную гильзу.
Выяснилось, что дебош устроил бывший сотрудник правоохранительных органов. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом оружие, из которого он стрелял, не было зарегистрировано.
Новосибирск, Зоя Осколкова
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