В Сибири пьяный пенсионер открыл стрельбу из ружья по соседям

В дачном поселке под Новосибирском пенсионер открыл огонь из ружья. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в СНТ «Ивушка-2». Мужчина укрывался в своем садовом домике, угрожал соседям и обещал «пристрелить их всех».

На место прибыли правоохранители и задержали пенсионера. По предварительным данным, пострадавших нет. На полу в доме нашли стреляную гильзу.

Выяснилось, что дебош устроил бывший сотрудник правоохранительных органов. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом оружие, из которого он стрелял, не было зарегистрировано.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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