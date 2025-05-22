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Четверг, 22 мая 2025, 12:29 мск

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В Мексике взорвался завод по производству дизельного топлива

В Мексике взорвался завод по производству топлива. Как сообщают экстренные службы, ЧП произошло в муниципалитете Кадерейта на севере страны. Очевидцы сообщают, что был слышен очень громкий хлопок, а потом в небо взмыл огромный огненный шар.
На данный момент известно об одном раненом человеке, с производства аварийные службы эвакуировали одиннадцать работников.

Огонь охватил все предприятие и перекинулся на емкости с уже готовым дизельным топливом. Ликвидация возгорания продолжается.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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