В Мексике взорвался завод по производству дизельного топлива

В Мексике взорвался завод по производству топлива. Как сообщают экстренные службы, ЧП произошло в муниципалитете Кадерейта на севере страны. Очевидцы сообщают, что был слышен очень громкий хлопок, а потом в небо взмыл огромный огненный шар.
На данный момент известно об одном раненом человеке, с производства аварийные службы эвакуировали одиннадцать работников.
Огонь охватил все предприятие и перекинулся на емкости с уже готовым дизельным топливом. Ликвидация возгорания продолжается.
Москва, Елена Васильева
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