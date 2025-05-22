В Сочи задержали агрессивного мужчину с топором из фольги

В Сочи полиция задержала мужчину, который размахивал в дорожном конфликте топором из фольги.

Как сообщает пресс-служба сочинского МВД, речь идет о 41-летнем местном жителе.

Вечером 21 мая на улице Яблочной в микрорайоне Мамайка Сочи возник конфликт из-за парковочного места. Очевидцы сообщили в полицию, что один из водителей угрожал людям предметом, похожим на топор.

В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов установили, что орудие было бутафорским, металлическая часть топора была сделана из фольги.

Мужчине грозит административная ответственность по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Она предусматривает наказание в виде штрафа или до 15 суток ареста.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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