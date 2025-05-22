В Нижегородской области нашли четырех мертвых мужчин в машине

В Нижегородской области обнаружили тела четырех мужчин в автомобиле у озера. Следователи устанавливаются обстоятельства произошедшего.

«Вечером 21 мая в районе озера в городе Выксе Нижегородской области в салоне автомобиля УАЗ обнаружены тела четырех мужчин без видимых признаков насильственной смерти. Для выяснения причин смерти мужчин назначены судебно-медицинские экспертизы», – говорится в сообщении СКР

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube