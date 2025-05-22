Комедиант Ревва получил российское гражданство

Бывший участник Comedy Club Александр Ревва получил российское гражданство. Об этом сказано в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, с которой ознакомился ТАСС.

«Ревва Александр Владимирович, гражданство РФ, пол мужской, зарегистрирован в Московской области, город Истра, деревня Новинки», – сказано в документе. Там отмечается, что комик зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя 23 июня 2022 года.

Ревва родился в Донецке и имел право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.

После начала СВО в 2022 году Ревва опубликовал пост антивоенного содержания и уехал из РФ в Испанию. Однако вскоре вернулся и более не высказывался публично на политические темы.

В прессе с подачи общественников регулярно всплывают вопросы о том, стоит ли Ревве после его первого высказывания на тему СВО давать площадки для концертов и эфиры на телевидении. Некоторые радиостанции во избежание конфликтных ситуаций исключили репертуар Реввы из своих трансляций.

Отец Реввы в интервью СМИ признавался, что после начала кризиса на Донбассе сын фактически прервал общение с живущей там семьей. Такое поведение связывалось с тем, что Ревва не хотел упускать возможности работать на Украине.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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