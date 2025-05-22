В голове монумента «Родина-мать зовет!" умер турист

Турист скончался внутри монумента «Родина – мать зовет!" в Волгограде. Следственный комитет проводит проверку.

Тело пожилого мужчины находилось в голове монумента. По предварительным данным, группа попала внутрь во время экскурсии, туристу стало плохо, на место вызвали скорую, но мужчина скончался до приезда медиков.

«По факту смерти мужчины органами СКР организована процессуальная проверка. По предварительным данным, смерть мужчины не носит признаков криминального характера. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – рассказали РИА «Новости» в пресс-регионального управления СКР.

Как сообщают телеграм-каналы, умерший турист приехал в Волгоград из Москвы в рамках фестиваля вузов физической культуры.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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