Двухлетняя девочка наелась противозачаточных таблеток

В Московской области врачи спасли 2-летнюю девочку, которая съела 14 противозачаточных таблеток.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, врачи скорой помощи сразу промыли ребенку желудок.

«После процедуры маленькой пациентке сразу стало легче, – рассказала заведующая Можайской подстанцией скорой медицинской помощи Татьяна Токманцева.

Скорая доставила ребенка в больницу в Можайске. К счастью, таблетки еще не подействовали, состояние девочки удалось стабилизировать.

Как сообщил заместитель главного врача по медицинской части Можайской больницы Александр Акименко, пациентку уже выписали, она чувствует себя хорошо, отмечает «Российская газета».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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